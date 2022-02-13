Как подготовиться к весеннему упадку сил? Изменить рацион

Для начала врач советует “запастись” витамином С. Его достаточно во фруктах, но те, что лежат на прилавках зимой – все еще осенний сбор, чаще всего, в таком случае в них остается мало полезных элементов, рассказала Соломатина. По ее словам, в качестве альтернативы можно рассмотреть замороженные варианты.

Наряду с этим можно присмотреться к витамину D, так как он улучшает сопротивление вирусным инфекциям и состояние зубов, объясняет диетолог. Его можно найти в печени трески и даже в яичном желтке, наряду с молочными продуктами.

Особенно важен витамин B12, поэтому нельзя исключать из рациона мясо, а также яйца и кисломолочные продукты, объясняет Соломатина.

По словам врача, весенняя апатия может быть связана и с недостатком йода, в таких случаях необходимо включить в рацион морскую капусту и морскую рыбу.

Не стоит забывать и про цинк, который улучшает репродуктивные функции и модулирует иммунную систему, а также отвечает за регенерацию кожи, получить его можно из мяса, печени и тыквенных семечек.

Из напитков диетолог посоветовала обратить внимание на натуральное какао и зеленый чай.

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