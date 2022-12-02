Как похудеть к Новому году

Он назвал способ сбросить от пяти до десяти килограммов за две-три недели с помощью кетогенной диеты. Диетолог отметил, что коррекция цифры на весах к Новому году будет вполне выполнимой задачей, если вы перейдете на жирную пищу и будете избегать углеводов: “то есть исключаем сладкое, мучное, каши, фрукты. Вместо этого едим мясо с жирными соусами вроде майонеза”

В то же время диета подразумевает отсутствие ограничений в количестве потребляемой пищи и длительных походов в спортзал.

Диетолог предупредил об опасности диеты без консультации со специалистом, потому что кетогенная диета может оказывать токсическое воздействие на организм, ее нельзя соблюдать длительное время.

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