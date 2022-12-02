Фитнес и здоровье
18:16, 02 декабря 2022
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Как похудеть к Новому году

Да, еще можно успеть

При правильном питании можно достаточно быстро похудеть к началу года, сказал в эфире радио “Sputnik” диетолог Алексей Ковальков. Так что благодаря его советам вы сможете встретить Новый год в более “подтянутом” состоянии.

Как похудеть к Новому году

Он назвал способ сбросить от пяти до десяти килограммов за две-три недели с помощью кетогенной диеты. Диетолог отметил, что коррекция цифры на весах к Новому году будет вполне выполнимой задачей, если вы перейдете на жирную пищу и будете избегать углеводов: “то есть исключаем сладкое, мучное, каши, фрукты. Вместо этого едим мясо с жирными соусами вроде майонеза”

В то же время диета подразумевает отсутствие ограничений в количестве потребляемой пищи и длительных походов в спортзал.

Диетолог предупредил об опасности диеты без консультации со специалистом, потому что кетогенная диета может оказывать токсическое воздействие на организм, ее нельзя соблюдать длительное время.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник фото:Unsplash
Источник:Радио “Sputnik”
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#еда
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#Новый год
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