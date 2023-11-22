Как похудеть на полкилограмма за неделю, просто гуляя

После каждого приёма пищи гуляйте 10-15 минут. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Sports Medicine, показало, что это позволяет улучшить пищеварение и привести в норму уровень сахара в крови.

Добавьте пробежки. Включение коротких интервалов бега в прогулки может повысить интенсивность физической активности и увеличить сжигание калорий.

Во время прогулок надевайте утяжелённый жилет или рюкзак. Это особенно полезно для наращивания мышц и сжигания большего количества калорий.