Фитнес и здоровье
09:45, 22 ноября 2023
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Как похудеть на полкилограмма за неделю, просто гуляя

Это доказывает одно исследование 2022 года

В ходе работы, опубликованной в журнале Nutrients, учёные обнаружили, что ходьба на любой скорости может помочь снизить вес. Но именно в сочетании с дефицитом калорий. Персональный тренер Рэйчел Макферсон рассказала, как можно в неделю сбрасывать по 0,5 кг только при помощи этого вида активности.

После каждого приёма пищи гуляйте 10-15 минут. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Sports Medicine, показало, что это позволяет улучшить пищеварение и привести в норму уровень сахара в крови.

Добавьте пробежки. Включение коротких интервалов бега в прогулки может повысить интенсивность физической активности и увеличить сжигание калорий.

Во время прогулок надевайте утяжелённый жилет или рюкзак. Это особенно полезно для наращивания мышц и сжигания большего количества калорий.

Как похудеть на полкилограмма за неделю, просто гуляя
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Ходите по наклонной поверхности. При ходьбе в гору задействуются различные мышцы, причём усилий вы прикладываете для этого больше. Исследования показывают, что такая прогулка сжигает калорий больше, чем обычная.

Добавьте упражнения с собственным весом. Это могут быть выпады, приседания. Благодаря им прогулка у вас превратится в тренировку всего тела.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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