Как похудеть после переедания на нервной почве

Гинзбург заметил, что у некоторых людей привычка заедать стресс выражена настолько сильно, что препятствует поддержанию нормального веса.

Если хочется похудеть, диетолог советует сначала выйти из тревожного состояния. По части питания, стоит употреблять в первую очередь сытные продукты, но не слишком калорийные: мюсли, кисломолочные напитки, крупы, грубый хлеб, сухофрукты. Следует добавить овощи и фрукты.

По словам Гинзбурга, человек набирает вес, злоупотребляя сахаром и жиром. Поэтому надо уменьшить потребление этих веществ. Также диетолог предупредил, что не нужно ставить перед собой никаких сверхзадач и пытаться «вообще ничего не есть». Тревогу же помогут снять горячая ванна, душ, прогулка, нормализация сна, успокоительные травяные чаи.