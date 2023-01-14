Как похудеть за счёт избавления от «лишней» воды

Количество воды, содержащейся в вашем теле, зависит от его состава, пола и возраста, но приём пищи тоже может привести к тому, что задержится несколько лишних килограммов жидкости.

Один из способов предотвратить задержку воды — уменьшить количество соли в рационе. Стоит есть меньше обработанных пищевых продуктов, лапши быстрого приготовления, сыра, соусов и т.д. Овощи, семена и орехи содержат мало соли, поэтому их можно есть без опасений.

Ещё один совет — пить воду. Это может показаться нелогичным, но вода помогает работе почек и помогает выводить из организма лишнюю жидкость и соль. Также можно сократить потребление углеводов, таких как макароны и рис. Вместо этого можно есть больше пищи, богатой белком: яйца, сою и нежирное мясо.

В дополнение к изменению вашего рациона добавки с витамином B6 и магнием могут помочь уменьшить задержку воды. Кроме того, стоит увеличить физическую активность.