Как получается так, что некоторых объявляют мёртвыми, когда они ещё живы

Как получается так, что некоторых объявляют мёртвыми, когда они ещё живыХотя случается это очень редко
Объявить мёртвым ещё живого человека - теоретически вполне реально. Но происходит это крайне редко. К тому же есть несколько способов понять, жив человек или нет.
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Все врачи знают признаки мёртвого человека. Это отсутствие дыхания и стука сердца в течение некоторого времени, фиксированные и расширенные зрачки, отсутствие реакций на раздражители. Однако бывает так, что несмотря на это всё, человек позже подаёт признаки жизни.
Например, может случиться так, что факт смерти будет зафиксирован, но через какое-то время человек вновь начнёт дышать. Усложнить задачу могут и определённые препараты.
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Известно, что при передозировке седативными препаратами у человека ухудшается реакция, угнетается дыхание и кровообращение. В целом создаётся иллюзия, что человек умер. Однако после выведения этих препаратов из организма он может очнуться. Аналогичный эффект могут иметь и некоторые токсины.
К иллюзии смерти из-за замедления сердечного ритма может привести погружение человека в холодную воду. Ввести в заблуждение врачей может и обморок: бывали случаи, что человек приходил в сознание только спустя несколько дней.