Как получается так, что некоторых объявляют мёртвыми, когда они ещё живы

Все врачи знают признаки мёртвого человека. Это отсутствие дыхания и стука сердца в течение некоторого времени, фиксированные и расширенные зрачки, отсутствие реакций на раздражители. Однако бывает так, что несмотря на это всё, человек позже подаёт признаки жизни.

Например, может случиться так, что факт смерти будет зафиксирован, но через какое-то время человек вновь начнёт дышать. Усложнить задачу могут и определённые препараты.