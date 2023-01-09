Как поможет вашему здоровью отказ от алкоголя в январе

Но если вы не злоупотребляете алкоголем, то вполне имеет смысл отказаться от него хотя бы на весь январь. Для того, чтобы было проще, старайтесь избегать ситуаций, где бы вы могли столкнуться с алкогольными напитками: не ходите в бары, ночные клубы или на вечеринки, где будет много спиртного.

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