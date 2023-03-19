Как понять, что бактериальная инфекция пройдёт быстро. Учёные узнали

Исследователи провели эксперимент с рыбами, которые были заражены бактериями. По словам авторов, поведение рыб при лихорадке было похоже на то, как чувствуют себя люди с высокой температурой.

Оказалось, что рыбы с лихорадкой лучше справлялись с инфекцией, чем особи без лихорадки. Кроме того, лихорадка снижала воспаление и стимулировала заживление тканей, поражённых болезнью.

Авторы утверждают, что поддержание умеренно повышенной температуры может быть полезным для лечения инфекционных заболеваний у людей. Также они предполагают, что лихорадка может помочь предотвратить вторичные кожные инфекции и облегчить лечение ран.

Однако учёные подчеркивают, что для подтверждения своих выводов необходимо провести дополнительные исследования на людях.