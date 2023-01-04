Как понять, что стресс стал опасным для вашего здоровья

Каждый из нас проходит в тот или иной момент через стрессовый период. Но как понять, что стресс становится опасным для организма?

По мнению доктора доктор Бет Раш, нейропсихолога из клиники Майо, основной симптом опасного состояния - это когда человек не в состоянии выполнять важные повседневные дела. В результате он начинает их откладывать или даже забывать про них.