Как понять, что стресс стал опасным для вашего здоровья

Как понять, что стресс стал опасным для вашего здоровьяВрач перечислил основные признаки
Вообще стресс считается нормальной реакцией организма на повседневные задачи. Но важно, чтобы этого стресса не было слишком много, иначе он может навредить здоровью.
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Каждый из нас проходит в тот или иной момент через стрессовый период. Но как понять, что стресс становится опасным для организма?
По мнению доктора доктор Бет Раш, нейропсихолога из клиники Майо, основной симптом опасного состояния - это когда человек не в состоянии выполнять важные повседневные дела. В результате он начинает их откладывать или даже забывать про них.
В этом случае нужно обязательно обратиться за помощью. Возможно, у человека развивается тревога и депрессия. Кроме того, стресс может быть непредсказуемым, поэтому важно заботиться о себе.
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