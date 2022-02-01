Как понять, что у вас эмоциональное выгорание, а не психическое расстройство

Чтобы отличить выгорание от психического заболевания, нужно внимательно проанализировать своё состояние. При расстройстве человек в целом ощущает сильный дискомфорт, который влияет на жизнь: не даёт сосредоточиться на делах, не позволяет что-либо завершить, так как нет сил, и т.п.

Помимо этого, могут быть такие симптомы, как депрессивное настроение, беспокойство и тревога, неспособность оставаться в нынешнем положении и справляться с происходящим, снижение продуктивности, проблемы со сном ночью, нарушение аппетита, агрессивность и раздражительность. При этом врач добавил, что все эти признаки могут быть выражены в разной степени и совсем не обязательно одновременно.

Также для самодиагностики можно пройти тест Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS).

Специалист также советует при подозрении у себя наличия более серьёзных расстройств обратиться к врачу.

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