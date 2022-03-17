Как понять, что у вас повышенный сахар в крови: пять симптомов

Повышенный уровень сахара в крови может быть опасным для здоровья. Такое случается, если у человека развивается гиперосмолярное гипергликемическое состояние (ГГС), когда организм оказывается обезвожен. Происходит это потому, что таким образом он пытается избавиться от избытка глюкозы. Есть несколько признаков ГГС: это сильная жажда, сухость кожи, частое мочеиспускание, сонливость, тошнота, дезориентация, потеря сознания. В данном случае нужно как можно скорее обратиться к врачу.

По словам Национальной службы здравоохранения Великобритании, если у человека долгое время повышен сахар в крови, то это способно сильно навредить большинству органов. Среди них, например, почки.