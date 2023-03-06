Как понять, что у вас проблемы с печенью

Как понять, что у вас проблемы с печеньюКак обычно, отметим, что заниматься самодиагностикой и самолечением не стоит
Врач-гастроэнтеролог, гепатолог Мария Прашнова рассказала, какие признаки могут указывать на проблемы со здоровьем печени.
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По словам врача, боль в области печени как симптом встречается нечасто. Чаще всего проблемы с этим органом проявляют себя повышенной утомляемостью, снижением аппетита, а иногда умеренной тошнотой. При более выраженном процессе развития болезни из-за повышения в сыворотке крови уровня жёлтого пигмента билирубина желтеет кожа, темнеет моча, а также изменяется цвет стула.
Ещё один характерный симптом — кожный зуд неизменённой кожи из-за нарушения обмена желчных кислот и попадания их в высоких количествах в кровь. Такое бывает при холестатических заболеваниях печени.
Также врач напомнила, что важно проходить плановые медицинские обследования, чтобы не упустить развитие болезни.
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