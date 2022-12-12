Как понять, что у вас рак горла

Особенно подвержены вероятности столкнуться с раком горла люди, которые каждый день курят сигареты, которые употребляют много алкоголя и у которых есть вирус папилломы человека.

Симптомами рака горла считаются следующие. Это охриплость либо изменение голоса (причём это не проходит даже спустя месяц)/появление новой опухоли, хронический кашель, затруднённое дыхание, боль при глотании, образование комка в горле, проблемы со слухом, боль в задней части горла и во рту, незаживающие язвы, снижение веса, кровотечения, ухудшение аппетита.

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