Как понять, что у вас рак кожи

Автор отмечает, что рак кожи выявить довольно просто. Видно поражённую область даже невооружённым глазом. Необходимо лишь понимать, в каком случае нужно обращаться к специалистам.

Один из первых симптомов рака кожи - появление новой родинки или изменение формы уже присутствующей на теле. Во втором случае рекомендуется в течение нескольких недель либо месяца посетить врача. Из опасных признаков - увеличение размера родинки, появление корочки на ней, изменение формы, цвета. Также нужно насторожиться, если родинка кровоточит, болит, зудит.