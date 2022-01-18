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Как понять, что у вас рак кожи

Рассказывает Daily Express
Рак - очень опасное заболевание, поэтому его важно уметь определять на ранних стадиях. К примеру, рак кожи имеет ряд характерных признаков. О них - в статье.
Как понять, что у вас рак кожи

Автор отмечает, что рак кожи выявить довольно просто. Видно поражённую область даже невооружённым глазом. Необходимо лишь понимать, в каком случае нужно обращаться к специалистам.

Один из первых симптомов рака кожи - появление новой родинки или изменение формы уже присутствующей на теле. Во втором случае рекомендуется в течение нескольких недель либо месяца посетить врача. Из опасных признаков - увеличение размера родинки, появление корочки на ней, изменение формы, цвета. Также нужно насторожиться, если родинка кровоточит, болит, зудит.

Как понять, что у вас рак кожи

Помимо этого, Британская Национальная служба здравоохранения создала особый список, помогающий диагностировать рак. Среди симптомов в этом списке - асимметричность (меланома имеет две разные половинки, которые к тому же могут быть неправильной формы), края (у меланомы они являются нечёткими), цвет (меланома отличается тем, что имеет два или больше оттенков), диаметр (у меланомы - больше 6 мм), увеличение родинки (при увеличении размера можно говорить о меланоме).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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