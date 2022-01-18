Как понять, что у вас рак кожи

Как понять, что у вас рак кожиРассказывает Daily Express
Автор отмечает, что рак кожи выявить довольно просто. Видно поражённую область даже невооружённым глазом. Необходимо лишь понимать, в каком случае нужно обращаться к специалистам.
Один из первых симптомов рака кожи - появление новой родинки или изменение формы уже присутствующей на теле. Во втором случае рекомендуется в течение нескольких недель либо месяца посетить врача. Из опасных признаков - увеличение размера родинки, появление корочки на ней, изменение формы, цвета. Также нужно насторожиться, если родинка кровоточит, болит, зудит.
Помимо этого, Британская Национальная служба здравоохранения создала особый список, помогающий диагностировать рак. Среди симптомов в этом списке - асимметричность (меланома имеет две разные половинки, которые к тому же могут быть неправильной формы), края (у меланомы они являются нечёткими), цвет (меланома отличается тем, что имеет два или больше оттенков), диаметр (у меланомы - больше 6 мм), увеличение родинки (при увеличении размера можно говорить о меланоме).
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