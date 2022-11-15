Как понять, что у вас рак поджелудочной железы: объясняет врач

Среди общих признаков рака поджелудочной железы выделяют следующие. Это потеря аппетита либо непреднамеренное снижение веса; боль в животе, которая может отдавать в спину; усталость; диарея с жирным и маслянистым стулом.

Кроме того, если раковая опухоль расположена в головке поджелудочной, то у человека может возникнуть желтуха. Первоначально она может проявляться в виде более светлой или более тёмной мочи, стула бледного цвета. Если какой-то из этих симптомов у вас есть, то вам нужно немедленно обратиться к врачу.

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