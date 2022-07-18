Как понять, что у вашей собаки тепловой удар

Ветеринар и доцент клинической практики Колледжа ветеринарной медицины штата Вирджиния-Мэриленд Марк Фриман советует летом выгуливать собаку только в самые прохладные часы. Кроме того, когда вы оставляете щенка на улице, то убедитесь, что рядом с ним есть вода и место, где можно полежать в тени. Также важно, чтобы по возвращении домой у питомца всегда была полная миска с водой.

По словам Фримана, сильнее всего страдают от жары породы с короткими мордами. Связано это с тем, что они не могут эффективно охлаждаться при помощи дыхания.

Как и люди, собаки могут быть подвержены тепловому удару. На тепловой удар могут указывать рвота и/или диарея, учащённое дыхание, неожиданное истощение или слабость, изменение цвета дёсен на фиолетовый или тёмно-красный, судороги и внезапный обморок.