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Как понять, что у вашей собаки тепловой удар

Объясняет ветеринар
Летом важно следить за самочувствием домашних животных. Вот какие признаки могут указывать на то, что ваша собака пострадала от жары.
Как понять, что у вашей собаки тепловой удар

Ветеринар и доцент клинической практики Колледжа ветеринарной медицины штата Вирджиния-Мэриленд Марк Фриман советует летом выгуливать собаку только в самые прохладные часы. Кроме того, когда вы оставляете щенка на улице, то убедитесь, что рядом с ним есть вода и место, где можно полежать в тени. Также важно, чтобы по возвращении домой у питомца всегда была полная миска с водой.

По словам Фримана, сильнее всего страдают от жары породы с короткими мордами. Связано это с тем, что они не могут эффективно охлаждаться при помощи дыхания.

Как и люди, собаки могут быть подвержены тепловому удару. На тепловой удар могут указывать рвота и/или диарея, учащённое дыхание, неожиданное истощение или слабость, изменение цвета дёсен на фиолетовый или тёмно-красный, судороги и внезапный обморок.

Как понять, что у вашей собаки тепловой удар

Если вы заметили у своего домашнего животного какой-то из симптомов, срочно отнесите его в прохладное место или помещение. После этого дайте собаке воды и вызовите ветеринара.

Также ни в коем случае нельзя оставлять в жару собаку в машине. Даже в том случае, если окна будут открыты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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