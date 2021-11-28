Как понять, что в организме формируется тромб

Эти признаки могут быть самыми разными. Например, может возникнуть отёк в месте тромба. Конечность, в которой произошло закупоривание, даже «раздувает».

Стоит обратить внимание и на внезапные боли. Так обычно проявляется тромбоз глубоких вен. У человека могут наблюдаться и судороги, которые свидетельствуют о нарушении кровообращения из-за закупорки сосуда. Могут измениться цвет или температуры кожи.

Предпосылками к развитию тромбоза головного мозга могут быть сильная головная боль, нарушение симметрии лица, путаница в речи, ухудшение зрения или онемение конечностей.

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