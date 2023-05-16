Как понять, есть ли у вас депрессия

Улучшить психическое здоровье может помочь физическая активность. На это указывают данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Дело в том, что во время выполнения упражнений высвобождаются эндорфины, которые улучшают настроение, уменьшают стресс и беспокойство. С чувством одиночества и изоляции помогут бороться различные социальные взаимодействия.

Тревога тоже является распространённым признаком депрессии. Но эти два состояния легко спутать. Тревожность характеризуется ощущением беспокойства, нервозности по поводу предстоящего события или ситуации. В тоже время депрессия характеризуется постоянным чувством печали, безнадёжности, отсутствием интереса к деятельности.

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