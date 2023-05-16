Как понять, есть ли у вас депрессия

Как понять, есть ли у вас депрессияИ чем она отличается от тревоги
Депрессия - заболевание, от которого во всём мире страдают миллионы людей. И симптомы депрессии могут варьироваться от человека к человеку. Тем не менее существуют признаки, которые встречаются чаще остальных.
По словам Крейга Савчука, клинического психолога из клиники Майо в Рочестере, штат Миннесота, депрессия представляет собой расстройство настроения. Эта болезнь вызывает чувство печали, которое никак не проходит. Хотя в целом симптомы могут варьироваться от постоянной грусти или безнадёжности до потери интереса к занятиям, которые вам раньше нравились. Среди других признаков депрессивного состояния могут быть нарушения сна, изменения аппетита, трудности с концентрацией внимания.
Улучшить психическое здоровье может помочь физическая активность. На это указывают данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Дело в том, что во время выполнения упражнений высвобождаются эндорфины, которые улучшают настроение, уменьшают стресс и беспокойство. С чувством одиночества и изоляции помогут бороться различные социальные взаимодействия.
Тревога тоже является распространённым признаком депрессии. Но эти два состояния легко спутать. Тревожность характеризуется ощущением беспокойства, нервозности по поводу предстоящего события или ситуации. В тоже время депрессия характеризуется постоянным чувством печали, безнадёжности, отсутствием интереса к деятельности.
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