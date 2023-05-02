Как понять, вы хозяин или прислуга для кошки

Роль хозяина для кошки получает не всегда самый заботливый в семье человек. Зачастую для кошки важно, чтобы её хозяин общался с ней на равных, играл с ней, ласкал её, ухаживал за ней. В результате такой человек станет для питомца источником доверия, уважения, безопасности и комфорта. А если ещё у него будет тот же темперамент, что и у животного, то дружба между кошкой и этим человеком станет максимально крепкой. Причём взаимодействовать кошка будет и с другими членами семьи, но вот хозяином считать будет одного.

Остальные члены семьи, кроме хозяина, будут прислуживать кошке. Это так называемый защитник (самый сильный в доме человек, который лучше остальных обеспечивает безопасность для кошки; также это может быть другое животное) и прислуга (те, кто заботится о кошке, но не являются для неё хозяевами).