Как пост влияет на психическое здоровье

Как пишет Science Times, появляется всё больше доказательств того, что голодание может оказывать положительное влияние на психическое здоровье. Согласно недавнему обзору исследований, эта практика может улучшить настроение и когнитивные функции. Кроме того, воздержание от пищи может улучшить настроение. Несколько исследований показали, что при этом увеличивается выработка гормона серотонина. Голодание также может увеличить выработку мозгового нейротрофического фактора (BDNF), белка, необходимого для роста нейронов в головном мозге. Низкий уровень BDNF связывают с депрессией и другими психическими расстройствами.

Тем не менее у воздержания от пищи есть и риски. Голодание может привести к обезвоживанию, головным болям, головокружению и усталости, а также к нарушению режима питания, что может иметь негативные последствия для психического здоровья.