Как постельные клопы влияют на психику человека

Учёные подозревают, что постельные клопы способны передавать более 40 болезнетворных организмов. Правда, пока что мало доказательств того, что клопы могут заражать человека. Исключение составляет болезнь Шагаса.

После укуса клопа, как правило, люди ощущают зуд. На месте укуса появляются красные пятна, которые исчезают примерно через неделю. У некоторых же возникают такие реакции, как крапивница, волдыри на коже, аллергия.

Воздействуют клопы на своих жертв и психологически. Так, при столкновении с этими паразитами возникают проблемы со сном (бессонница), нервозность, беспокойство, ощущение стыда. Согласно результатам одного исследования, при укусах постельных клопов примерно половина людей испытывала проблемы со сном и ощущала себя социально изолированными.

После анализа профессором Джеромом Годдардом с коллегами 135 сообщений в интернете выяснилось, что 81 процент постов был связан с повторным переживанием столкновения с клопами через ночные кошмары, навязчивые воспоминания, ощущение испуга, повышенную бдительность. В шести постах говорилось о тщательной и повторяющейся уборке помещений, в пяти - об избегании мест или людей, которые способны вызвать воспоминания о клопах, ещё в пяти - о суицидальных и попытках самоубийства. Были и неподтверждённые сообщения о суициде или передозировках наркотиками тех, кто боролся с этими вредителями.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.