Как правильно готовить бургеры, чтобы не заболеть кишечной палочкой

Доктор Нипуни Раджапаксе из клиники Майо отмечает, что чаще всего инфекция, вызванная бактериями Escherichia coli (кишечная палочка), возникает, если люди кладут в гамбургер сырое либо недоваренное мясо.

Среди симптомов этой инфекции - боль в животе, тошнота. В некоторых случаях (если болезнь связана с кишечной палочкой O157:H7) у человека даже возникает кровавый понос. Это может привести к нарушению работы почек, в особенности у маленьких детей.