Как правильно готовить бургеры, чтобы не заболеть кишечной палочкой

Как правильно готовить бургеры, чтобы не заболеть кишечной палочкойОбъясняет эксперт по инфекционным заболеваниям
Доктор Нипуни Раджапаксе из клиники Майо отмечает, что чаще всего инфекция, вызванная бактериями Escherichia coli (кишечная палочка), возникает, если люди кладут в гамбургер сырое либо недоваренное мясо.
Среди симптомов этой инфекции - боль в животе, тошнота. В некоторых случаях (если болезнь связана с кишечной палочкой O157:H7) у человека даже возникает кровавый понос. Это может привести к нарушению работы почек, в особенности у маленьких детей.
Также выше остальных риск заражения кишечной палочкой у беременных, пожилых людей, у тех, у кого ослаблен иммунитет или есть проблемы с пищеварением.
Самыми надёжными способами избежать появления кишечной инфекции врач считает правильное приготовление гамбургеров и тщательное мытьё рук.
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