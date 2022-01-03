Как правильно готовить куриное мясо, чтобы избежать проблем со здоровьем

Как правильно готовить куриное мясо, чтобы избежать проблем со здоровьемОбъяснила доктор Лайза Эвери
Мясо кур, которое продаётся в супермаркетах, может быть источником опасных для здоровья человека бактерий. В ходе одного исследования выяснилось, что в Великобритании даже среди продуктов, помеченных как органические и свежие, 80 процентов - куриное мясо с фекалиями. Также данный анализ продемонстрировал, что в почти половине образцов присутствуют бактерии, устойчивые к антибиотикам. Это означает, что если человек подхватит какую-либо инфекцию из-за мяса, то антибиотики ему не помогут.
Тем не менее существует способ обезопасить себя от заражения инфекцией. Для этого нужно правильно готовить курицу. Как отмечает доктор Лайза Эвери, специалист по охране окружающей среды и микробиолог, куриное мясо не нужно мыть. Вообще нельзя допускать того, чтобы курица с чем-то соприкасалась, кроме кастрюли либо сковородки. Сразу после того, как вы достали куриное мясо, нужно положить его на сковороду, где оно будет готовиться.
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