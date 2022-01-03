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Как правильно готовить куриное мясо, чтобы избежать проблем со здоровьем

Объяснила доктор Лайза Эвери
Куриное мясо, которое продаётся в магазинах, нередко содержит опасные бактерии. Но есть способ избавиться от них. О нём - в материале издания Daily Express.
Как правильно готовить куриное мясо, чтобы избежать проблем со здоровьем

Мясо кур, которое продаётся в супермаркетах, может быть источником опасных для здоровья человека бактерий. В ходе одного исследования выяснилось, что в Великобритании даже среди продуктов, помеченных как органические и свежие, 80 процентов - куриное мясо с фекалиями. Также данный анализ продемонстрировал, что в почти половине образцов присутствуют бактерии, устойчивые к антибиотикам. Это означает, что если человек подхватит какую-либо инфекцию из-за мяса, то антибиотики ему не помогут.

Как правильно готовить куриное мясо, чтобы избежать проблем со здоровьем

Тем не менее существует способ обезопасить себя от заражения инфекцией. Для этого нужно правильно готовить курицу. Как отмечает доктор Лайза Эвери, специалист по охране окружающей среды и микробиолог, куриное мясо не нужно мыть. Вообще нельзя допускать того, чтобы курица с чем-то соприкасалась, кроме кастрюли либо сковородки. Сразу после того, как вы достали куриное мясо, нужно положить его на сковороду, где оно будет готовиться.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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