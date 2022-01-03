Как правильно готовить куриное мясо, чтобы избежать проблем со здоровьем

Тем не менее существует способ обезопасить себя от заражения инфекцией. Для этого нужно правильно готовить курицу. Как отмечает доктор Лайза Эвери, специалист по охране окружающей среды и микробиолог, куриное мясо не нужно мыть. Вообще нельзя допускать того, чтобы курица с чем-то соприкасалась, кроме кастрюли либо сковородки. Сразу после того, как вы достали куриное мясо, нужно положить его на сковороду, где оно будет готовиться.

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