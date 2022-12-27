Как правильно хранить пищу после праздничного ужина

Кулинарный гуру Марта Стюарт посоветовала хранить все остатки еды после ужина в холодильнике только в течение двух часов после их приготовления либо разогрева. Но точный срок хранения зависит уже от ингредиентов, входящих в состав блюд.

Индейку перед тем, как убирать в холодильник, нужно разделить на части. Положить все эти части необходимо в герметичные контейнеры. Съесть вы остатки индейки можете в течение трёх-четырёх дней начиная с дня их приготовления. А ещё вы можете положить индейку в морозильник, и тогда срок годности будет не ограничен. Но лучше всего в этом случае съесть её в течение четырёх-шести месяцев.

Хаммон (сыровяленый свиной окорок) тоже нужно разделить на небольшие порции и, как и индейку, хранить в герметичных банках. А вот замороженный окорок хранить можно максимум один-два месяца.

Фарш в целом в холодильнике можно хранить неделю со дня его приготовления. Но если в фарш добавляются другие ингредиенты, то срок годности будет составлять уже семь дней со дня приготовления этих ингредиентов.