Как правильно питаться, чтобы жить дольше

Согласно результатам исследования, опубликованным в научном журнале JAMA Internal Medicine, есть множество способов хорошо питаться и быть здоровым. Поэтому если вдруг вам надоест определённый рацион, то вы можете поменять его на другой.

К примеру, средиземноморскую диету с лёгкостью можно заменить не менее полезной диетой DASH (которая полезна против гипертонии) или же полувегетарианским рационом. Наконец, вы можете просто с учётом американских рекомендаций по питанию сформировать собственный здоровый рацион.