Как правильно принимать душ при повышенном холестерине: рассказывает эксперт

Кроме этого, прохладный душ помогает уменьшить количество вредного жира. В частности, это бурый жир. Холодная вода способствует тому, что организм использует бурый жир, чтобы согреться, а это снижает уровень такого жира.

Конечным же результатом принятия холодного душа может стать и снижение холестерина. Связано это с тем, что холестерин по большей части как раз и состоит из жира.

Лучшим временем для принятия душа Абде считает ночное. Объясняет специалист это тем, что водные процедуры в этот период улучшают сон и помогают лучше выспаться.

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