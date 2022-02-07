Как правильно принимать душ при повышенном холестерине: рассказывает эксперт

Как правильно принимать душ при повышенном холестерине: рассказывает экспертОб этом - в статье издания Daily Express
Фармацевт из MedicineDirect Хуссейн Абде утверждает, что душ в разное время суток может быть полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы. К примеру, если принимать холодный душ в утренние часы, то это позволит снизить уровень углекислого газа в организме, а также защитить сердце.
Холодная вода, объясняет специалист, воздействует на организм особым образом. В результате улучшается кровообращение, снижается давление, очищаются закупоренные артерии. А при высоком холестерине, как известно, молекулы холестерина как раз прилипают к стенкам артерий и способствуют образованию бляшек.
Кроме этого, прохладный душ помогает уменьшить количество вредного жира. В частности, это бурый жир. Холодная вода способствует тому, что организм использует бурый жир, чтобы согреться, а это снижает уровень такого жира.
Конечным же результатом принятия холодного душа может стать и снижение холестерина. Связано это с тем, что холестерин по большей части как раз и состоит из жира.
Лучшим временем для принятия душа Абде считает ночное. Объясняет специалист это тем, что водные процедуры в этот период улучшают сон и помогают лучше выспаться.
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