Чем витамин Е полезен для организма

Замедление старения . Научные исследования показывают, что при приёме витамина Е продолжительность жизни клеток организма может увеличиться в 2,4 раза. Поэтому и считается, что этот витамин омолаживает организм.

Повышение женской фертильности. Витамин Е также известен как токоферол. Когда его не хватает женскому организму, то могут возникнуть сложности с тем, чтобы забеременеть. Кроме того, возникает высокая вероятность выкидыша.