Как правильно принимать витамины

По словам специалиста, многие люди принимают витамины без рекомендации врача. Однако это может быть опасно. Такие средства могут иметь противопоказания. Кроме того, можно ошибиться в дозировке. А это чревато аллергией, тошнотой или расстройствами желудочно-кишечного тракта. Поэтому принимать витамины следует только по назначению врача.

Доктор должен назначить анализ крови, чтобы понять, действительно ли человеку нужны витамины. Стоит также понимать, что многие витамины не сочетаются друг с другом.

Также Матыскина сказала, что без опасений можно принимать поливитаминные комплексы. У них нет лечебных дозировок, поэтому пить их без рекомендаций врача не опасно.

Если же витамины всё же назначены, то запивать их нужно только водой.