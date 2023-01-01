Фитнес и здоровье
19:52, 01 января 2023
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Как правильно употреблять имбирь, чтобы получить пользу для здоровья

В этой пряности немало полезных веществ

Оказывается, имбирь не нужно чистить. Турецкое издание En Son Haber заявило, что в определённом виде растение полезнее для здоровья.

Как правильно употреблять имбирь, чтобы получить пользу для здоровья

Фото: Unsplash

Авторы рекомендуют употреблять имбирь в нечищенном виде. Отмечается, что он богат витаминами, такими как С, В5 и В6, калием, магнием и марганцем.

При этом в имбире питательные вещества и витамины сконцентрированы непосредственно под кожурой. Если убрать этот слой, можно многое потерять.

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