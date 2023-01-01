Как правильно употреблять имбирь, чтобы получить пользу для здоровья

Авторы рекомендуют употреблять имбирь в нечищенном виде. Отмечается, что он богат витаминами, такими как С, В5 и В6, калием, магнием и марганцем.

При этом в имбире питательные вещества и витамины сконцентрированы непосредственно под кожурой. Если убрать этот слой, можно многое потерять.