Как правильно употреблять имбирь, чтобы получить пользу для здоровья

19:52, 01 января 2023
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Как правильно употреблять имбирь, чтобы получить пользу для здоровьяВ этой пряности немало полезных веществ
Оказывается, имбирь не нужно чистить. Турецкое издание En Son Haber заявило, что в определённом виде растение полезнее для здоровья.
Фото: Unsplash
Авторы рекомендуют употреблять имбирь в нечищенном виде. Отмечается, что он богат витаминами, такими как С, В5 и В6, калием, магнием и марганцем.
При этом в имбире питательные вещества и витамины сконцентрированы непосредственно под кожурой. Если убрать этот слой, можно многое потерять.