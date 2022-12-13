Как правильно употреблять витамины, чтобы быть здоровым

При дефиците витаминов можно получить пользу от ежедневного приёма соответствующих добавок. Однако решиться на употребление препаратов можно только после консультации с врачом и сдачи необходимых анализов.

Также следует выяснить у врача, как витамин, который вы принимаете, может взаимодействовать с другими лекарствами. Например, лекарства от ВИЧ/СПИДа, сердечных заболеваний, депрессии и противозачаточные таблетки менее эффективны при приёме со зверобоем.

Помимо этого важно знать, где хранить витамины. Диетические добавки чувствительны к свету, теплу и влаге. Лучше всего хранить их в сухом тёмном месте в контейнерах с плотно закрытыми крышками. Также следует знать, в какое время дня принимать витамины, чтобы они лучше усваивались.