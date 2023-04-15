Как правильно выходить из поста: совет диетолога

Во время Великого поста ферментные системы организма, особенно поджелудочная железа и кишечник, адаптируются к диете с низким содержанием белков и жиров. Резкий переход на высокожировую и высокобелковую диету может вызвать воспаление желчного пузыря или поджелудочной железы, а также другие проблемы.

Диетолог рекомендует начинать выход с Великого поста с нежирной рыбы, морепродуктов, курицы или индейки в сочетании с легким гарниром из круп или овощей. Продукты следует готовить в “щадящем режиме”, с минимальной тепловой обработкой, а жареных блюд следует избегать.

При этом переедание во время пасхальных праздников может привести к болевому синдрому, развитию заболеваний желудочно-кишечного тракта или обострению уже существующих состояний.

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