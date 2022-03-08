Как правильно завтракать, чтобы убрать жир с живота

Эксперты рассказали, что стоит включить в завтрак яйца на постоянной основе. В яйцах мало калорий, но много белка и других важных питательных веществ, говорят специалисты. Они отметили, что исследования показали: употребление яиц на завтрак может способствовать снижению веса. Лучше в целом есть плотный завтрак с высоким содержанием белка.

Кроме того, не стоит пить алкогольные коктейли или сладкие кофейные напитки с утра. А сам по себе пропуск завтрака связан с более высоким риском избыточного веса и ожирения. Стоит думать и о его наполнении. Эксперты советуют выбирать здоровые источники жиров и клетчатки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.