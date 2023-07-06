Как правильный уход за зубами поможет вашему мозгу

В результате команда учёных обнаружила, что количество зубов и болезни дёсен у людей связаны с изменениями в левом гиппокампе головного мозга. У тех, кто страдал от лёгкого заболевания дёсен, быстрее уменьшался объём мозга в левом гиппокампе. У участников, страдающих тяжёлым заболеванием десен, большее количество зубов ассоциировалось с более быстрым уменьшением объёма мозга в той же области.

Также эксперты выяснили, что у людей с лёгким заболеванием дёсен более быстрое уменьшение мозга из-за выпадения одного зуба было эквивалентно почти 1 году старения мозга. У тех, кто страдал тяжёлой болезнью дёсен, уменьшение объёма мозга было эквивалентно 1,3 годам старения.

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