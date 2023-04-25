Как при помощи редактирования генов учёные будут создавать суперпродукты

Благодаря редактированию генов можно будет увеличить количество питательных веществ в определённых овощах и фруктах.

На самом деле уже были попытки выращивать культуры, которые подверглись редактированию генов. Например, в семенах сои и рапса был отредактирован один ген, и это сделало масла этих продуктов похожими на оливковое.

Кроме того, генетически отредактированные продукты могут превосходить по своим свойствам различные обогащённые продукты, добавки, заменители пищи. Теоретически за счёт редактирования генов можно будет создавать цельные продукты, которые будут воздействовать на организм как лекарства. А ещё подобным образом можно будет усиливать сладость, уменьшать горечь, улучшать вкус и аромат продуктов.