Как при помощи редактирования генов учёные будут создавать суперпродукты

Как при помощи редактирования генов учёные будут создавать суперпродуктыПроизойдёт это в Великобритании
Правительство Великобритании недавно одобрило коммерческую разработку продуктов с отредактированными генами в Англии. Это значит, что на полках магазинов этой страны скоро появится более вкусная и полезная пища.
Генетическое редактирование с использованием технологий CRISPR /Cas9 или TALEN будет происходить быстрее и стоить дешевле по сравнению с традиционными методами. И вызывает такой способ меньше споров по сравнению с генетически модифицированными продуктами. Объясняется это тем, что при редактировании генов вносятся небольшие и целенаправленные изменения в генетический состав существующих культур. Это позволяет создавать продукты с другими свойствами.
Благодаря редактированию генов можно будет увеличить количество питательных веществ в определённых овощах и фруктах.
На самом деле уже были попытки выращивать культуры, которые подверглись редактированию генов. Например, в семенах сои и рапса был отредактирован один ген, и это сделало масла этих продуктов похожими на оливковое.
Кроме того, генетически отредактированные продукты могут превосходить по своим свойствам различные обогащённые продукты, добавки, заменители пищи. Теоретически за счёт редактирования генов можно будет создавать цельные продукты, которые будут воздействовать на организм как лекарства. А ещё подобным образом можно будет усиливать сладость, уменьшать горечь, улучшать вкус и аромат продуктов.