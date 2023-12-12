Как приготовить полезный для здоровья сэндвич на завтрак: пять правил

Как приготовить полезный для здоровья сэндвич на завтрак: пять правилЕго очень легко сделать с утра
Сэндвичи на завтрак - очень популярная еда. Правда, чаще всего они содержат большое количество калорий, насыщенных жиров, а также мало клетчатки. Тем не менее их можно сделать полезнее для здоровья при помощи простых шагов.
Выбирайте постное мясо. Вместо свиной, говяжьей колбасы или бекона возьмите тот же деликатес, но из индейки. Так вы будете потреблять меньше жиров и калорий. При этом нужно понимать, что иногда постная колбаса содержит больше натрия, чем обычная.
Максимизируйте питательную ценность хлеба. Выбирайте цельнозерновой хлеб по возможности. По данным Министерства сельского хозяйства США, два ломтика цельнозернового хлеба содержат 6 г клетчатки, а та же порция белого хлеба - 1,3 г. Клетчатка играет важную роль в насыщении организма.
Добавьте овощи. Возьмите тушёные или приготовленные на гриле овощи: шпинат, перец, лук и грибы. Ещё один вариант - авокадо. По данным Кливлендской клиники, в состав этого фрукта входят полезные для сердца мононенасыщенные жиры, снижающие уровень «плохого» холестерина, вероятность развития болезней сердца, риск инсульта.
Ограничьте количество сыра. Добавляйте в сэндвич максимум 1 унцию (28 г) сыра и избегайте американского сыра.
Выбирайте цельные яйца. Каждое яйцо добавляет 6,2 г белка в ваш утренний приём пищи.
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