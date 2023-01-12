Как привычки, связанные со сном, влияют на ваш вес

Довольно легко понять, как и почему человек набирает вес при избытке сна: он просто мало двигается. И менее очевидно появление лишних килограммов при недосыпе.

Научные исследования показали, что у людей, которые плохо мало, в организме был повышен уровень грелина и снижен уровень лептина.

Грелин представляет собой гормон, вызывающий у человека чувство голода. А лептин, наоборот, посылает в мозг сигнал о том, что вы сыты.