Как продлить «жизнь» вашего сердца: восемь факторов

Соблюдение этих профилактических мер может привести к увеличению продолжительности жизни почти на десять лет и снижению риска хронических заболеваний, сообщает Al Hadath. Среди факторов, определенных кардиологами, - отказ от курения, регулярная физическая активность, здоровое питание, достаточный и качественный сон, контроль веса, контроль артериального давления, контроль уровня глюкозы в крови и поддержание здорового уровня холестерина.

Профессор Натан Вонг из Калифорнийского университета в Ирвайне подчеркнул важность комплексной оценки здоровья сердечно-сосудистой системы на основе этих восьми факторов. Поэтому важно включить все эти аспекты в свой образ жизни.

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