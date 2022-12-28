Как проводить праздники тем, кто потерял близкого или страдает от болезни: советы психолога

Как проводить праздники тем, кто потерял близкого или страдает от болезни: советы психологаЕсть способы позаботиться о себе в это время
Если человек переживает утрату, горе, страдает от какой-либо болезни, то праздники для него могут оказаться сложным временем. Профессор психологии Мичиганского университета Стефани Престон дала несколько советов по этому поводу.
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В период праздников важно проявлять по отношению к себе сострадание. Поэтому не спешите пытаться чувствовать себя лучше или радоваться чему-то, если не ощущаете этого в настоящий момент. Кроме того, вы можете придумать какие-то альтернативные способы отпраздновать всё, несмотря на болезнь, утрату и т.п. Если чувствуете подавленность, то не вымещайте это на других.
За помощью к специалистам человеку нужно обратиться в следующих случаях. Если вы слишком много или слишком мало спите, быстро выходите из себя, ощущаете одышку, учащённый пульс, панику. Обязательно следите при этом за тем, как вы себя чувствуете.
Исследования показывают, что общение с другими людьми благотворно влияет на здоровье и благополучие человека. А вот одиночество сказывается на нём плохо. В праздники социальное взаимодействие с другими возможно и без праздничной вечеринки или семейного ужина. Для этого позвоните другу, соберите родственников в Zoom, сходите на открытый каток, световое шоу и т.п. Один из эффективных способов улучшить самочувствие, когда вы ощущаете подавленность, - оказывать помощь другим людям.
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