Как проводить праздники тем, кто потерял близкого или страдает от болезни: советы психолога

За помощью к специалистам человеку нужно обратиться в следующих случаях. Если вы слишком много или слишком мало спите, быстро выходите из себя, ощущаете одышку, учащённый пульс, панику. Обязательно следите при этом за тем, как вы себя чувствуете.

Исследования показывают, что общение с другими людьми благотворно влияет на здоровье и благополучие человека. А вот одиночество сказывается на нём плохо. В праздники социальное взаимодействие с другими возможно и без праздничной вечеринки или семейного ужина. Для этого позвоните другу, соберите родственников в Zoom, сходите на открытый каток, световое шоу и т.п. Один из эффективных способов улучшить самочувствие, когда вы ощущаете подавленность, - оказывать помощь другим людям.

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