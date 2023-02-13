Как прожить дольше: врач дал три совета

Улучшение качества воздуха. Химические вещества и газы из предметов, которые находятся дома, могут накапливаться в лёгких. Это всё может способствовать развитию астмы. Также это может повлиять на когнитивные функции и работу мозга. Поэтому обязательно подумайте о фильтрации воздуха.