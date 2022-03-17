Как психоделики могут помочь в лечении психических заболеваний

Как психоделики могут помочь в лечении психических заболеванийОбъясняют учёные
Как отмечают психиатр Гален Баллентайн и специалист по машинному обучению Сэм Фридман, психоделики представляют собой психотропные препараты. То есть это вещества, которые могут влиять на психику человека. Существуют и другие разновидности психотропных лекарств: например, успокаивающие препараты, антидепрессанты.
Вместе с тем психоделики отличаются тем, что временно способны вызывать у человека сильные эмоции, галлюцинации, нарушения самосознания.
Согласно результатам исследований, связанных с психоделиками, такие вещества могут значительно снизить проявления депрессии, тревоги, посттравматического стрессового расстройства. Способны помочь они и при злоупотреблении психоактивными веществами. Но до сих пор не было известно, как именно психоделики обеспечивают подобный эффект.
Благодаря искусственному интеллекту и данным об опыте приёма психоделиков учёные выяснили, что происходит в мозге человека в этом случае.
На самом деле каждый психоделик действует на отдельного человека по-разному. От этого и зависит его терапевтический эффект. Например, благодаря мистическим переживаниям или ощущению единства с миром может снизиться тревожность, депрессия.
Чтобы понять, какие процессы происходят в мозге при приёме психоделиков, специалисты проанализировали более 6000 письменных данных о галлюциногенных переживаниях. Взята эта информация была у компании Erowid Center. Оказалось, что при изменениях в сенсорном восприятии активен был серотониновый рецептор в зрительной коре мозга. Этот рецептор контактирует с особой молекулой, отвечающей за настроение и память. Слуховые галлюцинации при этом связаны со слуховыми рецепторами, расположенными в слуховой коре.
Получается, что психоделики на некоторое время ухудшают внимание, память, но усиливают работу областей мозга, отвечающих за сенсорный опыт.
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