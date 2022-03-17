Как психоделики могут помочь в лечении психических заболеваний

Как отмечают психиатр Гален Баллентайн и специалист по машинному обучению Сэм Фридман, психоделики представляют собой психотропные препараты. То есть это вещества, которые могут влиять на психику человека. Существуют и другие разновидности психотропных лекарств: например, успокаивающие препараты, антидепрессанты.

Вместе с тем психоделики отличаются тем, что временно способны вызывать у человека сильные эмоции, галлюцинации, нарушения самосознания.

Согласно результатам исследований, связанных с психоделиками, такие вещества могут значительно снизить проявления депрессии, тревоги, посттравматического стрессового расстройства. Способны помочь они и при злоупотреблении психоактивными веществами. Но до сих пор не было известно, как именно психоделики обеспечивают подобный эффект.

Благодаря искусственному интеллекту и данным об опыте приёма психоделиков учёные выяснили, что происходит в мозге человека в этом случае.