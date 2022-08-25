Как работа после выхода на пенсию может продлить жизнь

Согласно результатам нового исследования, выход на пенсию может негативно повлиять на физическое здоровье человека. К такому выводу пришли специалисты из Гарвардской медицинской школы. Более того, учёные обнаружили, что работа до конца жизни позволяет прожить дольше, снижает вероятность развития хронических болезней, которые могут привести к преждевременной смерти.

Эксперты из Гарвардской медицинской школы провели обзор исследований, посвящённых влиянию длительной работы на долголетие человека. В исследовании 2016 года говорилось, что работа в течение года после выхода на пенсию снижала вероятность преждевременной смерти на 11 %.

Исследование 2015 года продемонстрировало, что люди, которые вышли после 65 лет (после достижения пенсионного возраста), в три раза чаще говорили, что у них хорошее здоровье, а также на 50 % реже сталкивались с раком или болезнями сердца.