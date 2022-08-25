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Как работа после выхода на пенсию может продлить жизнь

Причём это доказывают научные исследования
В определённый момент каждый человек понимает, что ему пора на пенсию. Но это совсем не означает, что нужно совсем отказаться от работы. Недавнее исследование показало, что всё как раз наоборот.
Как работа после выхода на пенсию может продлить жизнь

Согласно результатам нового исследования, выход на пенсию может негативно повлиять на физическое здоровье человека. К такому выводу пришли специалисты из Гарвардской медицинской школы. Более того, учёные обнаружили, что работа до конца жизни позволяет прожить дольше, снижает вероятность развития хронических болезней, которые могут привести к преждевременной смерти.

Эксперты из Гарвардской медицинской школы провели обзор исследований, посвящённых влиянию длительной работы на долголетие человека. В исследовании 2016 года говорилось, что работа в течение года после выхода на пенсию снижала вероятность преждевременной смерти на 11 %.

Исследование 2015 года продемонстрировало, что люди, которые вышли после 65 лет (после достижения пенсионного возраста), в три раза чаще говорили, что у них хорошее здоровье, а также на 50 % реже сталкивались с раком или болезнями сердца.

Как работа после выхода на пенсию может продлить жизнь

Хотя нужно сказать, что в определённых исследованиях указывалось, что продолжительная работа может или не принести пользы, или навредить человеку. Из негативных факторов, связанных с работой после выхода на пенсию, выделяют стресс, высокий риск получения травмы, отсутствие стимула в работе.

Многое всё же зависит самого человека и от специфики его работы. Но почему некоторым людям работа помогает прожить дольше? В ряде научных статей говорится, что может быть связано с умственной стимуляцией и поддержкой таким образом когнитивных способностей человека.

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