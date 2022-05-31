Как рак влияет на психику больного

По словам психолога Шоны Элерс, есть ряд мифов, связанных с раком и психическим здоровьем. Например, некоторые считают, что стресс может вызвать рак. И это совсем не так. Другими словами, если вы думаете, что у вас появился рак, потому что вы устроились на стрессовую работу, то можете быть спокойны: работа тут ни при чём. К тому же нет никаких научных доказательств этой теории о связи стресса и рака.

В то же время если рак уже диагностировали, то стресс как раз может повлиять на процесс восстановления организма. Элерс подчёркивает, что именно поэтому нужно ежедневно делать перерыв, во время которого тело будет находиться в состоянии покоя.

Для контроля над стрессом важны принятие и баланс. Важно понимать, какие факторы способны контролировать, а какие - нет. Пациент может после постановки диагноза ощущать потрясение, потерянность, подавленность, В этом случае он должен подумать, какие вещи в жизни он ещё может контролировать.