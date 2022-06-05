Как распознать на прилавке черешню, отравленную химикатами

Из Краснодарского края самые ранние сорта черешни уже начали поступать в магазины. Скоро начнет поспевать и подмосковная черешня. При покупке этих плодов важно помнить, что их могли обработать ядохимикатами. Если съесть такую черешню, то можно ощутить неприятное пощипывание во рту. Такое ощущение – это признак того, что на ягоде остались ядохимикаты, которых быть не должно. Такой черешней можно и отравиться