Как распознать на прилавке черешню, отравленную химикатами

Как распознать на прилавке черешню, отравленную химикатамиСкоро этот совет будет полезен
По словам агронома, черешня из южных регионов России, как правило, безопасна. Но и тут есть свои нюансы.
Из Краснодарского края самые ранние сорта черешни уже начали поступать в магазины. Скоро начнет поспевать и подмосковная черешня. При покупке этих плодов важно помнить, что их могли обработать ядохимикатами. Если съесть такую черешню, то можно ощутить неприятное пощипывание во рту. Такое ощущение – это признак того, что на ягоде остались ядохимикаты, которых быть не должно. Такой черешней можно и отравиться
Воробьев уверен, что у чистой черешни, без оставшихся химикатов, не должно быть "белесой ложбинки". С ягод в процессе транспортировки этот налет может стереться, а ложбинка недоступна для трения. Таким образом при выборе плодов нужно внимательно смотреть на углубление, чтобы там не было подозрительного белесого налета.