Как распознать переутомление: восемь главных признаков

Их называет издание Al Jazeera

Если отдыха организму не хватает, а нагружают его сильно, то рано или поздно возникнет переутомление. Оно плохо влияет на здоровье в целом и проявляется в виде нескольких симптомов. О них - в материале.