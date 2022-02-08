Как распознать переутомление: восемь главных признаков

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Как распознать переутомление: восемь главных признаковИх называет издание Al Jazeera
Если отдыха организму не хватает, а нагружают его сильно, то рано или поздно возникнет переутомление. Оно плохо влияет на здоровье в целом и проявляется в виде нескольких симптомов. О них - в материале.
Автор статьи уверен: о переутомлении говорят восемь признаков. Как правило, при таком состоянии нарушается работа организма в целом.
- Постоянная усталость, проблемы со сном. Усталость непосредственно связана с недосыпом. Когда он становится регулярным, нужно что-то менять.
- Головные боли без причины. Чем дольше человек находится в стрессовых условиях, чем больше он устаёт, чем выше его давление и сильнее ощущение разочарованности во всём, тем выше вероятность возникновения головных болей.
- Спазмы желудка, которые не проходят. Это объясняется тем, что в организме вырабатывается много гормонов стресса.
- Повышенный пульс в состоянии покоя. Связан этот признак также с воздействием гормонов стресса на организм человека.
- Нерегулярный менструальный цикл. Женский организм подобным образом старается справиться со стрессом - сокращением некоторых функций.
- Слабость. По словам тренера Кевина О'Коннелла, при перенапряжении тела и разума восстановиться человеку может быть довольно сложно. Поэтому и появляется ощущение слабости.
- Сложности с концентрацией внимания. Подобное состояние также называют «мозговым туманом». При нём могут быть трудности с концентрацией внимания на чём-либо либо с выполнением заданий, которые раньше давались легко.
- Выпадение волос. Это один из характерных признаков переутомления. Волосы при этом могут не только выпадать, но и становиться тоньше.
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Источник: ИноСМИ