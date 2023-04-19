Как растения могут улучшить ваше психическое состояние

Ряд исследований показал, что садоводческая терапия помогает некоторым людям справляться с симптомами посттравматического стрессового расстройства и улучшить качество жизни. Помимо этого, растения повышают креативность.

Научные исследования также демонстрируют, что окружение себя растениями улучшает концентрацию на 20%, а способность вспоминать информацию - на 15-20%. Это происходит за счёт снижения уровня углекислого газа и улучшения качества воздуха.