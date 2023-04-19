Как растения могут улучшить ваше психическое состояние

Как растения могут улучшить ваше психическое состояниеСвязь человека с ними гораздо глубже, чем кажется
Появляется всё больше научных доказательств того, что растения играют ключевую роль в эмоциональном состоянии людей, в снижении риска развития психических и физических болезней. Известно, что они уменьшают проявление депрессии, тревоги, расстройства настроения у людей, так как снижают уровень гормона стресса.
Ряд исследований показал, что садоводческая терапия помогает некоторым людям справляться с симптомами посттравматического стрессового расстройства и улучшить качество жизни. Помимо этого, растения повышают креативность.
Научные исследования также демонстрируют, что окружение себя растениями улучшает концентрацию на 20%, а способность вспоминать информацию - на 15-20%. Это происходит за счёт снижения уровня углекислого газа и улучшения качества воздуха.
К растениям, которые эффективно справляются с углекислым газом, относят папоротник голубой звезды (Phlebodium aureum), плакучий инжир (Ficus benjamina), паутинные растения (Chlorophytum comosum), виды антуриума (например, цветок фламинго).
Научно доказано, что растения увеличивают выработку гормонов счастья, то есть эндорфинов. Форма, цвет, запах, ощущение и вкус растений могут поднимать настроение людям.
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