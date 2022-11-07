Как разные молочные продукты влияют на ваше сердце

Учёные проанализировали данные 1929 пациентов, средний возраст которых составлял 61,8 года и которые страдали от стенокардии. Наблюдение за испытуемыми показало, что у тех, кто потреблял больше молока, были более высокие риски инсульта и смерти.

Те, кто регулярно ел сливочное масло, также имели более высокий риск острого инфаркта миокарда (ОИМ) и преждевременной смерти. А вот пациенты, которые ели больше сыра, имели более низкий риск ОИМ.

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