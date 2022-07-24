Как реакция Манту: в России создали простой тест на необходимость повторно прививаться от COVID

Тест использует клеточную иммунологическую память. Она содержит информацию о том, встречался ли организм человека с каким-либо патогеном.

Тест назвали «КоронаДерм PS». Прошли уже первая и вторая фаза его клинических испытаний. Учёные говорят, что по их результатам, препарат эффективен. Ему осталось пройти ещё две фазы испытаний.

«КоронаДерм PS» вводится под кожу. На третьи сутки после инъекции врачи оценивают размер образовавшейся папулы.

Учёные также обратили внимание, что сейчас растёт заболеваемость коронавирусом.