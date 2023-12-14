Как рождественская музыка в магазинах заставляет вас тратить больше

Как рождественская музыка в магазинах заставляет вас тратить большеВот что об этом говорят научные исследования
Оказывается, музыка действительно влияет на наши мысли и действия. Причём чаще всего мы это даже не осознаём.
Люди могут контролировать большое количество факторов, побуждающих тратить импульсивно. Например, отказ от покупок по вечерам, взаимодействие с людьми или время. Но есть ещё один фактор, и он более коварный. Это ностальгия.
Известно, что ностальгия уменьшает тягу людей к деньгам, одновременно усиливая стремление к социальному и эмпатическому опыту. Это подталкивает нас к импульсивным тратам.
Исследования показали, что крупные ритейлеры хорошо знают о влиянии музыки на покупки. Основная идея этого заключается в том, что музыка делает людей счастливее, а счастье заставляет тратить больше. Правда, научные исследования показали, что это всё же чрезмерное упрощение.
Рождественская музыка, которую мы слышим во время походов по магазинам, тщательно отбиралась с учётом людей как потребителей. А ритейлеры пытались определить музыку, которая с наибольшей вероятностью вызовет у покупателей чувство тепла и ностальгии.
Кроме того, рождественская музыка практически всегда звучит и в рекламе. В ходе недавних исследований обнаружилось, что музыка, когда она связана с теплотой, ностальгией, предвкушением, обладает почти универсальной способностью вызывать эмоциональную привлекательность у людей.
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