Как сахарный диабет вредит вашим зубам

Уже было известно ранее, что у пациентов с диабетом первого и второго типа нередко возникает кариес. Новое исследование Университета Рутгерса выяснило почему.

Для проведения экспериментов учёные искусственно спровоцировали у 35 мышей развитие сахарного диабета первого типа. После этого они в течение 28 недель при помощи тестера микротвёрдости по Виккерсу сравнивали их зубы с зубами 35 здоровых мышей. Эксперты заметили, что эмаль у животных с диабетом стала гораздо мягче спустя 12 недель, при этом это продолжалось на протяжении всего периода исследования. Сильные же различия в микротвёрдости дентина появились к 28 неделе.