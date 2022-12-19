Как салат из помидоров с огурцами вредит здоровью

Дело в том, что помидоры с огурцами приводят к брожению в желудке. В результате могут возникнуть проблемы с пищеварением. Особенно опасно это для людей, у которых желудок очень чувствителен.

Кроме того, нельзя натощак есть помидоры. Это может привести к повышению кислотности желудка, а потом и к гастриту. Много кислоты также в цитрусовых и особенно в апельсинах. Поэтому их не советуют употреблять на завтрак.

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