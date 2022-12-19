Фитнес и здоровье
11:55, 19 декабря 2022
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Как салат из помидоров с огурцами вредит здоровью

Вот почему эти продукты нельзя есть вместе

Огурцы и помидоры можно действительно назвать незаменимыми овощами. Но вот вместе специалисты их употреблять не рекомендуют.

Как салат из помидоров с огурцами вредит здоровью

Фото: Simply Delicious

Эксперты предупреждают: есть огурцы и помидоры вместе - очень вредно для здоровья. И существует важная причина, почему это так.

Как салат из помидоров с огурцами вредит здоровью

Дело в том, что помидоры с огурцами приводят к брожению в желудке. В результате могут возникнуть проблемы с пищеварением. Особенно опасно это для людей, у которых желудок очень чувствителен.

Кроме того, нельзя натощак есть помидоры. Это может привести к повышению кислотности желудка, а потом и к гастриту. Много кислоты также в цитрусовых и особенно в апельсинах. Поэтому их не советуют употреблять на завтрак.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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